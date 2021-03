Tanta attesa per Milan-Napoli, con l’ufficialità della formazione scelta da Stefano Pioli: sorpresa in difesa

Mancano pochissimi minuti al big match della 27esima giornata tra Milan e Napoli, che chiude la domenica e il turno di campionato. Una sfida fondamentale in ottica Champions e scudetto, visto che i rossoneri vogliono provare fino all’ultimo a stare in scia dell’Inter. Di certo gli azzurri non possono più sbagliare, considerando che poi tra una settimana dovranno affrontare anche la Roma in trasferta.

Intanto Stefano Pioli ha scelto la formazione titolare in campo stasera a ‘San Siro’, calcolata anche in base all’impegno di giovedì scorso a Manchester e ovviamente al ritorno di giovedì. La decisione a sorpresa riguarda la difesa, con Simon Kjaer che viene risparmiato e parte dalla panchina, evidentemente non in grado di reggere troppe partite consecutivamente. Al suo posto, accanto a Tomori, c’è Matteo Gabbia. Tanti gli infortunati per il Milan stasera indisponibili: Mandzukic, Ibrahimovic, Bennacer, Calabria e Romagnoli. Dentro Dalot, e anche Krunic in avanti.