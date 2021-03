Primo tempo equilibrato tra Milan e Napoli nel posticipo della 27a giornata di Serie A: un rossonero non convince ed è preso di mira

All’insegna dell’equilibrio il primo tempo di Milan-Napoli. Pochi pericoli per Donnarumma e Ospina, poche occasioni da gol per i due attacchi. Proprio uno degli attaccanti presenti in campo è preso di mira dai tifosi sui social: è Leao a beccarsi le critiche dei sostenitori rossoneri per la prestazione nei primi quarantacinque minuti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli, Maldini: “Rinnovi per Kessie e Calabria” | La situazione

L’indice è puntata contro il portoghese per un paio di buone azioni che l’ex Lille ha sprecato. In particolare è il tu per tu con Ospina proprio in avvio di gara che poteva essere sfruttato meglio dal calciatore. Critica impietosa su Twitter con chi chiede a Maldini di venderlo subito e chi dà un giudizio decisamente duro sul suo rendimento da punta centrale: “Imbarazzante”.

Ecco alcuni tweet su Leao:

@paolomaldini vendi subito Leao — Albert the Inkling (@AlbertInkling) March 14, 2021

“È difficile fare gol da lì”

No è difficile segnare e basta con leao — Mattia 🧱 (@giands20) March 14, 2021

Quanto è scarso #Leao ragazzi??? — Andrea RossoNero 🔴⚫🔴 (@IbraStyle83) March 14, 2021

Manco calciare un pallone da sotto misura leao… #MilanNapoli — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) March 14, 2021