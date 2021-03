Karren Brady, editorialista del Sun, attraverso le colonne del tabloid inglese propone una critica non troppo velata all’operato di Andrea Agnelli alla Juventus e, soprattutto, alle sue idee in campo europeo essendo il numero 1 della squadra bianconera anche ai vertici dell’ECA: ecco alcuni estratti

Karren Brady non le ha di certo mandate a dire ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus, reo secondo l’editorialista del Sun di voler “uccidere la Premier League”. La giornalista del tabloid inglese ritiene infatti le idee del numero 1 della Vecchia Signora da “medioevo”, in particolare quella che vorrebbe che le società che partecipano alla Champions League non possano trasferirsi giocatori fra loro.

Juventus, il Sun attacca Agnelli | Cristiano Ronaldo nel mirino

Non solo, l’attenzione si sposta poi al lavoro complessivo di Andrea Agnelli facendo anche qualche paragone con l’operato interno nella sua squadra, in particolare focalizzando l’attenzione sul trasferimento che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid di Florentino Perez alla Continassa. “Speriamo che i piani di Agnelli possano funzionare come l’arrivo di CR7 alla Juventus“. E’ questa la stoccata della Brady che spiega: “Ha pagato più di 100 milioni di euro ed uno stipendio da 30 milioni di euro a stagione per continuare a trionfare in Serie A e migliorare le chance di vincere in Europa. Al momento la Juventus è invece terza in campionato ed è uscita dalla Champions League per una punizione passata proprio sotto le gambe di Cristiano Ronaldo“.