Achraf Hakimi, esterno destro dell’Inter di Antonio Conte arrivato dal Real Madrid, è cresciuto molto nelle ultime uscite della squadra nerazzurra nonostante non sia andato a segno: ecco la vera differenza con il suo passato recente

Achraf Hakimi, esterno destro dell’Inter di Antonio Conte, è arrivato in nerazzurro nell’ultima estate di calciomercato dal Real Madrid di Florentino Perez. Il giocatore marocchino, nonostante non sia andato a segno nelle ultime presenze con la Beneamata, è migliorato, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sotto molti punti di vista, in particolare nell’aspetto tattico, componente che, al momento del suo arrivo a Milano, non era molto sviluppata.

Ed è questa la vera differenza con l’Hakimi appena arrivato all’Inter e del girone passato. Ora il marocchino è un giocatore, oltre che devastante dal punto di vista fisico e tecnico, anche molto intelligente nelle situazioni e nelle pieghe tattiche della gara.