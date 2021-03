Per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari di Semplici ospita la Juventus di Pirlo e Ronaldo

Brucia ancora, in casa Juventus, l’eliminazione agli ottavi della Champions League per mano del Porto di Sergio Conceiçao. I campioni d’Italia in carica, guidati dall’allenatore Andrea Pirlo, si rituffano in campionato e, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, fanno visita al Cagliari. I padroni di casa di Leonardo Semplici arrivano all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria, terzo risultato utile consecutivo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Sardegna Arena’ di Cagliari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-JUVENTUS

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Marin, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Danilo, Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus e Atalanta 52, Roma 50, Napoli 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20, Parma 19, Crotone 15.