Calciomercato.it seguirà in tempo reale Parma-Roma, gara della ventisettesima giornata di Serie A

In piena polemica con la Lega per il rinvio di Juventus-Napoli, la Roma scende in campo alle 15 per affrontare il Parma. Alle prese con l’emergenza infortuni, la squadra giallorossa dovrà riuscire a concentrarsi solo sul campo per tentare la terza vittoria consecutiva in campionato e non perdere l’entusiasmo derivante dal rotondo 3-0 contro lo Shakhtar. I padroni di casa, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di vestire i panni delle vittime sacrificali e tenteranno di allungare sul Crotone, battuto dalla Lazio venerdì. Anche perché uscire imbattuti oggi potrebbe essere ancora più importante, visto che Cagliari e Torino dovranno vedersela contro Juventus e Inter. Calciomercato.it seguirà la diretta in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Parma-Roma

PARMA (4-3-3): Sepe, Pezzella, Conti, Bani, Osorio; Brugman, Kurtic, Hernani; Man, Mihaila, Pellè. All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 62, Milan* 56, Juventus** e Atalanta 52, Roma* 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari* 22, Torino*** 20, Parma* 16, Crotone 15.

*Una partita in meno

** due partite in meno

*** Tre partite in meno