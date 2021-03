Calciomercato Milan, futuro Belotti | Annuncio di Vagnati

In occasione della gara odierna del Torino contro l’Inter, Vagnati ha parlato del rinnovo di Belotti, nel mirino anche del Milan

Nel mirino del Milan, tra le altre, Belotti aspetta notizie sul suo futuro. L’attaccante del Torino è in scadenza a giugno 2022 ma tratta il rinnovo con la dirigenza. A ribadirlo è stato lo stesso Ds Davide Vagnati: “Con Andrea c’è un rapporto schietto e franco, ne parliamo – spiega a ‘Sky Sport’ – Lui ha fatto un allenamento con la squadra, ci tiene particolarmente, vedrà il mister se ci sarà spazio per lui. Bisogna parlare solo al campo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Bianchi in ESCLUSIVA: “Belotti-Torino, le condizioni per la firma a vita”

Vagnati ha parlato anche di questioni di campo: “Un calciatore di Serie A in una piazza come Torino deve saper convivere con le difficoltà. Bisogna essere responsabili, lucidi ed equilibrati per cercar di venire fuori da questa situazione. Bisogna dare il massimo, non solo la domenica ma anche in allenamento. Abbiamo dei professionisti e, in quanto tali, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione perché abbiamo le qualità per farlo”.