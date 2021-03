Rivoluzione possibile nell’attacco della Juventus che potrebbe provare a riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A come Mohamed Salah

I problemi in casa Juventus proprio non mancano. I bianconeri allenati da Andrea Pirlo continuano a vivere una stagione atipica, per quelli che sono stati gli standard del club di Agnelli negli ultimi 10 anni. Fuori dalla Champions, con una lotta allo scudetto ormai molto complicata e solamente una Supercoppa in bacheca oltre alla chance di giocarsi la Coppa Italia in finale. Risultati al di sotto delle aspettative per Ronaldo e soci, che potrebbero portare anche ad alcuni cambiamenti radicali la prossima estate. In particolare si parla del futuro di CR7, che potrebbe essere lontano da Torino, ma non vanno sottovalutate anche le posizioni di un Dybala quasi mai presente quest’anno, e di un Morata in merito al quale si riflette sul riscatto. Questo esodo di attaccanti costringerebbe il club a piazzare un grande colpo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio improvviso | “Riporterei qui Ronaldo”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, opportunità dalla Spagna: via da Madrid!

Calciomercato Juventus, idea Salah: addio al Liverpool

Qualora dovesse avvenire realmente una maxi rivoluzione offensiva, la Juventus potrebbe scommettere su una vecchia conoscenza del campionato italiano. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, i bianconeri potrebbero pensare di puntare su Mohamed Salah che non sta vivendo una stagione indimenticabile al Liverpool. Con i ‘Reds’ sembra aver già dato il meglio ed ha un contratto in scadenza a giugno 2023, con il calciatore egiziano che ha già escluso qualunque tipo di rinnovo. Salah inoltre è consapevole che firmare per il Real Madrid o il Barcellona, suoi sogni di mercato, è praticamente impossibile e per questa ragione l’idea di tornare in Italia potrebbe anche sedurlo. Conosce bene la Serie A ed ha già vissuto due buone esperienze in passato con le maglie di Fiorentina e Roma, prima di far ritorno in Premier League dove ha poi vinto tutto alla corte di Klopp. 25 reti fin qui per Salah in un’annata tutto sommato non particolarmente brillante per il suo Liverpool: sono numeri che lasciano ben capire l’enorme talento dell’egiziano che per la Juventus rappresenterebbe un colpo da novanta.