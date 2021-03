Cristiano Ronaldo continua a essere in bilico in casa Juventus e si pensa già al suo erede: possibili novità importanti in arrivo dalla Spagna, ci sono le cifre

Cristiano Ronaldo e la Juventus, due strade che potrebbero presto separarsi. Il portoghese ha un contratto fino al 2022, ma un divorzio già a giugno non sarebbe da escludere in maniera categorica. Questo perché CR7 ha già dato segnali di pensare a un addio, Mendes sta cercando di sondare il terreno in questa direzione e la Juventus non sarebbe scontenta di risparmiare i più di 50 milioni lordi di ingaggio a stagione. Per raccogliere un’eredità che sarebbe comunque pesantissima si fanno parecchi nomi, in cima c’è Haaland ma non è il solo.

Calciomercato Juventus, Joao Felix via dall’Atletico: può dire sì a 80 milioni, ci prova il City

Precisamente parliamo di Joao Felix, che i bianconeri hanno seguito lungamente ai tempi del Benfica prima del suo approdo all’Atletico Madrid. Portoghese come Ronaldo, suo idolo oltre che compagno di nazionale, ha fatto meraviglie in Portogallo ma con Simeone non è scoccata la scintilla. Il gioiellino classe ’99 non ha convinto il Cholo e sembra proprio che il suo destino sia lontano dal Wanda Metropolitano. Come riporta ‘Todofichajes.com’, Joao Felix avrebbe chiesto la cessione e la Juventus di certo continuerà ad osservare. Al momento si sarebbero registrati dei sondaggi da parte del Manchester City, con Guardiola molto affascinato dal profilo del giovane portoghese.

Ma nonostante il flop di Felix, l’Atletico non ha intenzione di regalarlo, visti anche i 126 milioni sborsati due anni fa. Il suo valore è sicuramente diminuito, attualmente sarebbe sui 100 milioni anche se è verosimile che il prezzo subirà un nuovo ribasso. Il City non avrà comunque intenzione di offrire più di 80 milioni, una cifra che dovrà essere valutata dalla dirigenza madrilena ma che potrebbe essere anche accettata considerando tutte le varianti in gioco. Sarebbe una cifra molto alta anche per la Juventus, ma decisamente più abbordabile con l’addio di Cristiano Ronaldo, che magari può metterci una buona parola. Per prospettive e caratteristiche sarebbe un colpo decisamente interessante, anche per aprire un nuovo ciclo.