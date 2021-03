L’attenzione in casa Juventus è tutta rivolta in direzione di Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione contro il Porto. Intanto dall’Inghilterra Solskjaer ‘coccola’ CR7

La cocente eliminazione contro il Porto ha lasciato strascichi importanti in casa Juventus, facendo finire sul banco degli imputati anche Cristiano Ronaldo, autore di due prove ampiamente sottotono al cospetto dei connazionali. CR7 nel mirino della critica ma anche al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino al termine dell’attuale stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto in bianconero. Dalla Spagna in questi giorni si è parlato di un eventuale ritorno al Real Madrid, al netto di evidenti difficoltà economica degli spagnoli relativamente all’ingaggio monstre del fuoriclasse portoghese. I ‘blancos’ però non sono l’unica grande ex alla quale è stato accostato il nome di Cristiano Ronaldo: va tenuto d’occhio anche il Manchester United, che lo rese grande ai tempi di Sir Alex Ferguson.

Calciomercato Juventus, Solskjaer ‘chiama’ Ronaldo

La scorsa settimana è stato anche sottolineato come l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, lo abbia offerto al Manchester United la scorsa estate esortando a fare un’offerta per il suo assistito. Un approccio che alla fine non si è mai concretizzato ma che potrebbe tornare di moda in estate. A far sognare nuovamente i tifosi dei ‘Red Devils’ ci ha pensato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer che in un Q&A sul sito ufficiale del club ha risposto alla domanda di un tifoso che chiedeva quale leggenda dello United vorrebbe nella sua attuale rosa. Oltre al nome di Roy Keane l’allenatore norvegese ha fatto proprio quello di CR7: “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato che mi piacerebbe avere nella mia squadra, ovviamente. Mi piacerebbe molto Roy Keane, ma non sono sicuro di poterlo gestire. Ho giocato con Ronaldo ed è stato il miglior giocatore al mondo insieme a Messi negli ultimi 10-15 anni, quindi direi Cristiano”. Solskjaer ha quindi candidamente ammesso che porterebbe il lusitano alla sua corte qualora se ne presentasse occasione.