Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, stella della Vecchia Signora che, in questo momento, sta vivendo forse il suo peggior momento da quando è in Italia: le ultime sul calciomercato della squadra bianconera

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Nicola Amoruso, ex bomber della Juventus, ha parlato del futuro in ottica calciomercato di Cristiano Ronaldo, stella portoghese della squadra bianconera: “Secondo me è normale che sia un valore aggiunto nonostante i risultati non siano arrivati. C’è anche da vedere il bilancio, però sarebbe giusto dare ancora la possibilità a Ronaldo di provarci la prossima stagione“.

E’ questo il pensiero dell’ex attaccante italiano della Juventus, classe 1974, che con la Vecchia Signora ha militato per 4 stagioni: dal 1996 al 1999 e nell’annata 2001-2002.