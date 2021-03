Il momento societario dell’Inter resta di quelli delicati ma emerge ottimismo intorno alla figura di Zhang che non sembra intenzionato a mollare definitivamente i nerazzurri

In campo e fuori l’Inter ha vissuto negli ultimi mesi due vite sostanzialmente parallele tra la corsa scudetto dei ragazzi di Conte, e le vicende societarie salite ben presto sotto le luci della ribalta tra possibili nuovi investitori e quote da ripartire. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ricostruisce però le prossime mosse di Zhang dando uno spiraglio di ottimismo in vista del prossimo futuro. Dopo una lunga assenza tra un mesetto circa il presidente tornerà al suo posto con Zhang jr che rientrerà ad aprile e ha potuto fin qui lavorare per salvare a ogni costo la maggioranza del club. Da qui anche la decisione di stare vicino alla squadra proprio per il rush finale per un primo scudetto cinese che avrebbe un significato molto importante e potrebbe essere puntello decisivo per una nuova era Suning.

Calciomercato Inter, speranza Zhang: punta a tenere la maggioranza

Si intravede quindi la luce in fondo al tunnel con Zhang che è convinto di poter reperire soldi sia per concludere tranquillamente la stagione che per rimanere nel futuro prossimo come azionista di maggioranza in un possibile nuovo asset. Dopo mesi complicati con stipendi posticipati e un mercato di gennaio di fatto di passaggio, lo scenario sta cambiando. Il miliardo e nove incassati con la vendita del 23% delle azioni di Suning.com ad alcune aziende di stato ha risollevato la situazione rendendo meno pressante la necessità di cercare liquidità in patria. Servirà comunque una nuova iniezione di denaro (250 milioni) attraverso un finanziamento-ponte o da un socio di minoranza. Accantonata quindi l’offerta comunque distante di BC Partners mentre è interessante Fortress che verserebbe 150 milioni subito a Suning e altri 100 successivamente per inserirsi. Viene inoltre analizzato anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita pronto eventualmente investire nel 30% del club. Suning insomma proverà a mantenere il controllo.