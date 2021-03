La sfida di questa sera tra Juventus e Cagliari sarà un revival per Rugani, la sua compagna rivela: “Con i bianconeri è un arrivederci”

I bianconeri vogliono mettersi subito alle spalle la cocente eliminazione dalla Champions League, per opera del Porto. Questa sera, alle ore 18, la Juventus sfiderà il Cagliari alla Sardegna Arena. Una partita complicata, contro una squadra che arriva da tre risultati utili consecutivi e che trova una motivazione extra nella salvezza. Un obiettivo da dentro o fuori, che può determinare il futuro prossimo del club sardo e che rappresenterà un ostacolo per la compagine di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, come rivelato ieri in conferenza stampa, vuole una reazione da parte della sua squadra oggi. Non sarà una partita speciale solamente per Pirlo, però, ma anche per Daniele Rugani: il centrale ritroverà la Juventus per la prima volta da avversario. La sua compagna ha rivelato quali sono i piani per il suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, futuro Rugani | A giugno vuole rientrare alla base

La compagna di Daniele Rugani, Michela Persico, ha rivelato a ‘Tuttosport’: “Quello con la Juventus non è un addio, ma è stato solo un arrivederci. Ora è in prestito al Cagliari e a giugno torneremo a Torino, poi si vedrà”. Rugani potrebbe non essere l’unico bianconero a rientrare alla base in estate, anche Douglas Costa sembra che avrà un destino simile. Il Bayern Monaco non è rimasto soddisfatto dell’apporto del brasiliano e non è intenzionato a riscattarlo a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Ronaldo lavora all’addio: che succede tra PSG e Real

Riguardo alla partita di oggi, poi, lady Rugani non ha dubbi: “Spero che giochi contro la Juve perché sono convinta che darà del filo da torcere alla sua ex squadra”. Sfida lanciata per la compagine di Andrea Pirlo, che oggi deve assolutamente ritrovare la vittoria per rimanere agganciata al trenino di testa in classifica. Oltre alle tante insidie presentate dalla rosa del Cagliari, ci sarà anche quella dell’ex Daniele Rugani.