Giorgio Chiellini commenta la vittoria per 3-1 sul campo del Cagliari e torna sulla debacle Champions

La Juventus reagisce e porta a casa un 3-1 dal campo del Cagliari. La tripletta di Ronaldo riporta un minimo di serenità in casa bianconera. Nel postpartita, Giorgio Chiellini ha commentato la vittoria ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È sempre meglio non prendere gol, ma abbiamo reagito sul campo. Ora bisogna parlare poco e stare uniti, dimostrando che ci crediamo fino alla fine. Era una tappa importante stasera, abbiamo meritato, dobbiamo dare continuità che ci è mancata, ma se stiamo uniti possiamo fare ancora grandi cose”.

Il difensore bianconero continua: “Pressione per la vittoria dell’Inter? Con tutto il rispetto dobbiamo pensare solo a noi stessi, loro fanno la corsa su loro. Non dobbiamo farci condizionare, poi alla penultima quando ci incontreremo vedremo dove saremo arrivati”. Poi sul fatto che dopo l’eliminazione non abbiano parlato i veterani del gruppo: “Sono cose che dite voi, noi abbiamo parlato negli spogliatoi, ha parlato chi ha fatto bene in quella partita. Non bisogna fare chiacchiere, la nostra forza è sempre stata rispondere sul campo. Oggi lo abbiamo fatto con una partita da Juve. Avrei preferito non a disposizione una settimana intera per lavorare, ma ora ce l’abbiamo. Poi c’è la pausa nazionali, i sudamericano non partiranno, cerchiamo di prendere il positivo dall’uscita dalla Champions”.