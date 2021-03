Il mondo del pugilato piange Marvin Hagler, uno dei più grandi atleti nella storia di questo sport: aveva 66 anni

Una bruttissima notizia per lo sport e in particolare per il mondo del pugilato. Si è spento ad appena 66 anni Marvin Hagler, uno dei più grandi boxeur di tutti i tempi. A darne notizia è stata la stessa moglie Kay G. Hadler con un post sulla pagina Facebook del marito: “Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito ‘Marvelous’ Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile”.

Hagler era soprannominato infatti ‘The Marvelous’, ovvero Il Meraviglioso ed era stato inserito della Hall of Fame della Boxe. È stato Campione del mondo dei pesi medi WBC e WBA tra il 1980 e il 1987, in tanti ricorderanno soprattutto lo storico incontro contro Sugar Ray Leonard del 1987. A parlare per lui il suo bilancio: 62 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Dopo quel combattimento leggendario perso contro Sugar Ray, disse basta. Hagler ha vissuto anche in Italia, dalle parti di Milano, e ha avuto anche alcuni ruoli come attore.