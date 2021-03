Prima della partita contro il Parma, in cui la Roma proverà il controsorpasso ai danni dell’Atalanta, Fonseca parla in conferenza stampa

La Roma sta vivendo un ottimo momento di forma, e lo ha dimostrato nell’ultima partita interna contro lo Shakthar Donetsk degli ottavi di finale di Europa League, vinta tre a zero dagli uomini di Paulo Fonseca. Nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Parma di domani al Tardini, il tecnico non si è pronunciato sulla formazione che scenderà in campo, ma ha dato qualche giudizio sulla scelta di rinviare la partita tra Juventus e Napoli.

Parma-Roma, le parole di Fonseca in conferenza stampa

“Su Cristante vediamo domani. Stiamo giocando molte partite, e abbiamo dei giocatori che le hanno giocato quasi tutte, per questo dobbiamo lasciare spazio a quelli più freschi. Domani cambierei tre quattro cinque giocatori”, ha iniziato l’allenatore della Roma in conferenza.

LA FORMAZIONE – Ma qualche anticipazione la dà, il mister porteghese: “Mkhitaryan non può giocare, non voglio dire chi giocherà però tra Dkeko e Borja Mayoral, stanno bene e sono quelli allenati per la partita”. Sopratutto si sbilancia su Pedro: “Se uno ha visto la partita di giovedì, ha visto che contro lo Shakhtar è stato decisivo. Ha fatto una bellissima partita, come tutti i calciatori. Domani Pedro giocherà”.

Sul capitano, invece: “Lorenzo Pellegrini è un giocatore molto importante per noi, può giocare in diverse posizioni, è cresciuto. Se la squadra sta bene, tutta i giocatori stanno meglio. Le vittorie portano fiducia, essere capitano porta fiducia”.

JUVENTUS-NAPOLI RINVIATA – Poi si pronuncia anche sulla partita rinviata tra Juventus e Napoli, che doveva essere recuperata il 17 marzo, ma che verrà disputata il 7 aprile: “Non ho capito perché non hanno fatto giocare Juventus-Napoli da allenatore della Roma, ma se fossi Gattuso sarei felice”, ha dichiarato ancora Fonseca.

SMALLING Torna ancora una volta sui suoi giocatori, soprattutto su Smalling che “non ha giocato contro lo Shakhtar perché aveva un fastidio, ma continua ad averlo ed è meglio non rischiare e non farlo giocare domani. Meglio che si fermi per una partita, che per cinque. Dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno”.

PARMA – Al di là comunque della formazione di domani, il tecnico portoghese è consapevole delle difficoltà che potranno esserci: “Parma e Fiorentina hanno pareggiato, abbiamo qui una squadra che sta in una situazione difficile e avrà bisogno di fare i tre punti”, ha concluso Paulo Fonseca.