I convocati di Gattuso in vista di Milan-Napoli presentano diverse assenze: un azzurro si ferma per almeno 10 giorni

Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it: Kostas Manolas non è presente nell’elenco dei convocati di Gattuso per Milan-Napoli. Il greco non è l’unico assente nella squadra azzurra: a ‘San Siro’ non ci saranno anche Petagna e Lozano, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, così come Rrahmani che si è fermato per un problema muscolare. Il difensore kosovaro questa mattina si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. L’ex Verona sarà rivalutato tra 10 giorni. Ovviamente assente anche Gholulam per il quale la stagione è terminata. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!