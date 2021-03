L’allenatore del Manchester United, Solskjaer, fa il punto sugli infortunati in casa Red Devils in vista dalla partita contro il Milan, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Prima della partita contro il West Ham e prima della difficile gara di Europa League contro il Milan di giovedì sera a San Siro, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fa il punto degli infortunati in casa Red Devils. Per il ritorno, il mister norvegese potrebbe ritrovare un big.

Milan-Manchester United, Solskjaer ritrova un big | Il punto sugli infortunati

L’andata, all’Old Trafford, è finita 1-1 tra Manchester United e Milan: al gol di Diallo per gli inglesi, ha risposto nei minuti di recupero il milanista Kjaer, riequilibrando la situazione soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in cui si decideranno le sorti delle due squadre.

Per il match di San Siro, il tecnico dei Red Devils avrà però qualche problema per la formazione. Anche se potrebbe esserci l’importante recupero in porta di David De Gea. Ritornato dalla Spagna, dove il 4 marzo è nato il figlio, è stato messo in quarantena, non disponibile per la gara di Premier League contro il West Ham di domenica, il portiere potrebbe, infatti, tornare proprio per la gara contro il Milan. Il suo sostituto, Dean Henderson, comunque, si è sempre fatto trovare pronto, e nelle sei gare disputate è riuscito a non subire gol in cinque. Non male, quindi, ma l’allenatore norvegese vorrebbe arrivare a Milano con il suo titolare.

Per quanto riguarda, invece, gli altri indisponibile, Solskjaer probabilmente dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. “Non so ancora come è la situazione di Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba e Donny van de Beek“, ha detto il mister norvegese.

Dubbi anche per Eric Bailly, costretto a uscire proprio nella gara di andata dell’Europa cadetta, ma che potrebbe tornare proprio a San Siro, e Victor Lindelof. Il secondo, ha sempre dichiarato l’allenatore, “ha ancora dei problemi alla schiena, ma potrebbe tornare anche lui”.