DIRETTA Serie A, Benevento-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vigorito’ tra le squadre di Inzaghi e Prandelli in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Benevento in una gara molto delicata valida per la 27esima giornata di Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate in classifica a quota 26 punti: i viola di Prandelli vanno a caccia del secondo successo esterno di questo campionato dopo l’unico ottenuto con la Juventus per vendicare la sconfitta dell’andata (1-0). I giallorossi di Inzaghi, invece, vogliono interrompere la striscia di dieci partite senza vittorie. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Vigorito’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Improta; Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Hetemaj; Viola, Gaich, Caprari. All. F. Inzaghi

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura; Venuti; Eysseric, Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia* 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno