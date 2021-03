Per la ventisettesima giornata della Liga oggi pomeriggio alle 18.30 si giocherà la sfida tra Osasuna e Valladolid nonostante l’emergenza Covid

Torna in campo anche la Liga in questo fine settimana, ma non senza problemi a causa della pandemia. Il Coronavirus sta infatti falcidiando anche il massimo campionato spagnolo, senza risparmiare proprio nessuno. Nelle ultime settimane in Serie A abbiamo infatti dovuto registrare una vera e propria impennata di casi con ben due partite non disputate. La situazione non è particolarmente migliore in Liga dove vanno registrate altre tre assenze tra le fila dell’Osasuna.

Alle 18.30 oggi pomeriggio l’Osasuna scenderà in campo tra le mura amiche contro il Valladolid ma dovrà farlo senza altri tre giocatori, come sottolineato dal comunicato ufficiale diramato dalla società sul proprio sito: “I calciatori Oier, R. Torres e Unai García non ci saranno contro il Real Valladolid dopo aver appreso di essere stati in contatto diretto con una persona risultata positiva al Covid-19 nella loro sfera personale. I giocatori stamattina non si sono allenati dopo aver preso conoscenza della circostanza, hanno avviato il relativo confinamento domiciliare e verranno sottoposti a esami, come stabilito dal protocollo di Sanità Pubblica”.

Come da protocollo quindi isolamento per i tre calciatori che andranno a comporre un totale di ben cinque assenze insieme ai casi già accertati di positività al Coronavirus di Facundo Roncaglia e Rubén Martínez. Una vera e propria emergenza per l’Osasuna che giocherà comunque regolarmente oggi pomeriggio.