Calciomercato Udinese, Gotti: “De Paul? Decideranno lui e il club”

Calciomercato Udinese, il tecnico Gotti nel post gara con il Genoa parla del futuro di De Paul, fuoriclasse dei friulani

L’Udinese esce con un punto prezioso dalla trasferta in casa del Genoa grazie a un gol del solito De Paul. Prestazione positiva dei friulani, l’ennesima di un ottimo girone di ritorno fin qui. Il tecnico bianconero Luca Gotti a fine gara, ai microfoni di ‘DAZN’, si è soffermato soprattutto sul futuro del numero 10 argentino, autentico fuoriclasse della squadra.

“Se a fine anno dovremo tenerlo? Si siederà con il club e decideranno insieme cosa fare – ha spiegato – Sono cinque anni che è qui e ogni volta abbassa la testa e continua più forte di prima. Ha una forza enorme, a ogni sessione di mercato si parla di una sua partenza. Va in nazionale e trova gente che gioca nel Psg, nel Barcellona, lo tirano per la giacchetta. Ma ogni volta trova la forza di tornare a Udine. E’ maturato moltissimo come leadership, in campo e fuori”. Il giocatore, come sempre, è nel mirino tra le altre di Juventus e Inter, ma non sarà facile in estate mettere le mani su di lui: la concorrenza a livello europeo non manca.