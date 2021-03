Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan di Stefano Pioli, è in scadenza di contratto con la squadra rossonera. Dalla Spagna arrivano voci del concreto interesse di Chelsea e Manchester United nei confronti del classe 1999 assistito da Mino Raiola

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, portale spagnolo, il futuro di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan di Stefano Pioli sarebbe sempre più in bilico. Il portierone rossonero è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione con l’accordo per il rinnovo che non è ancora arrivato fra il procuratore, Mino Raiola, e la società meneghina.

Nel frattempo, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ed il Chelsea di Thomas Tuchel avrebbero fatto dei passi avanti in ottica calciomercato per Donnarumma. I due top club inglesi avrebbero infatti intrapreso dei contatti ufficiali con Mino Raiola forti di poter accontentare le richieste del super procuratore.