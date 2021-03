Dalla Francia in ottica Juventus si parla anche di un giovane talento in uscita dal Marsiglia: il club francese formula il prezzo

La prossima estate la Juventus per forza di cose dovrà provare a rinnovare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo. Tante le problematiche incontrate in una stagione complessa come quella attuale, che fin qui non ha regalato particolari gioie a Ronaldo e soci. Delusioni in Champions e in campionato alimentate anche dai tanti problemi fisici occorsi a diversi calciatori importanti della rosa. In particolare in difesa l’età avanzata di Bonucci e Chiellini, e i continui infortuni di de Ligt preoccupano, motivo per cui la dirigenza piemontese potrebbe andare forte su un nuovo centrale. Nello specifico gli occhi sarebbero puntati sulla Ligue 1 ed in particolare a Marsiglia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, pista Kamara: fissato il prezzo

Un profilo interessante per la difesa di Pirlo risponde al nome di Boubacar Kamara, centrale francese classe ’99 del Marsiglia, che nonostante la giovane età ha già messo in mostra le sue doti in patria giocando molto spesso anche da mediano arretrato. Il talento dell’OM potrebbe rappresentare una ghiotta chance in quanto la compagine francese non è stata ancora in grado di trovare l’accordo per un rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2022. Con un solo anno a disposizione Kamara dovrebbe dunque inevitabilmente partire in estate e stando a quanto sottolineato da ‘L’Equipe’ il suo valore sarebbe stato fissato dal Marsiglia sui 40 milioni di euro. Lo stesso quotidiano afferma che sul giovane centrale ci sono diversi club europei tra cui spicca proprio la Juventus di Pirlo.

La cessione ad ogni modo appare sempre più probabile, con le chance di rinnovo contrattuale che si assottigliano rapidamente col passare del tempo, anche perchè il giocatore ha sempre dato filo da torcere durante le sue precedenti trattative con il club. Kamara sembra avere infatti ambizioni piuttosto importanti, e immagina che finendo in una squadra di primissima fascia possa anche convincere Deschamps a convocarlo in nazionale.