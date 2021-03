Calciomercato Inter, concorrenza per Mancini | Due inglesi sul centrale

Dall’Inghilterra rivelano che Manchester United e Chelsea avrebbero messo nel mirino Mancini: anche l’Inter guarda al centrale della Roma

Dopo le difficoltà di inizio stagione, l’Inter ha trovato una solidità ferrea e ha iniziato a macinare punti, prendendosi in poco tempo la vetta della classifica. La svolta è arrivata soprattutto quando Antonio Conte è riuscito a sistemare la fase difensiva, rendendola maggiormente impermeabile agli attacchi degli avversari. I nerazzurri hanno smesso di essere troppo vulnerabili dietro ed il super attacco, insieme a quello dell’Atalanta è il più prolifico della Serie A, ha fatto il resto per mettere in fila questa serie di vittorie. Nel prossimo mercato, nonostante le ottime prestazioni di questa stagione, la difesa dell’Inter sarà oggetto di un restyling e fra i profili seguiti e graditi dal tecnico salentino c’è anche Gianluca Mancini. Sul centrale della Roma, però, il rischio maggiore è rappresentato dalla concorrenza della Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, piace Mancini | Ma Chelsea e United piombano sul centrale

Non c’è da sorprendersi che i grandi club stiano guardando con interesse crescente a Gianluca Mancini. Il 24enne sta disputando una stagione super con la Roma, dimostrando di essere molto capace sia in fase difensiva che in fase offensiva. Con quello segnato giovedì contro lo Shakhtar Donetsk, infatti, sono già 5 le reti di testa messe a referto dal centrale azzurro. La crescita dell’ex Atalanta è stata vertiginosa ed ora i giallorossi devono resistere agli assalti sul mercato. Come riferito dall’Express’, Manchester United e Chelsea avrebbero messo nel mirino Mancini e sarebbero disposti a spingersi fino ad un’offerta di circa 31,5 milioni di euro.

Una cifra importante, considerando che i giallorossi si sono assicurati il difensore per 15 milioni più altri 8 di bonus eventuali. Inoltre, potrebbe essere lo stesso Mancini ad essere tentato da un’esperienza all’estero o da un altro grande club. Anche perché in Italia ci sarebbe anche l’Inter fra le squadre interessate. I nerazzurri potrebbero garantire al centrale un progetto ambizioso e, con Antonio Conte, la certezza che nella prossima stagione si lotterà per lo scudetto e per trofei importanti in Europa. Il pericolo, però, è rappresentato dalla corte serrata dei club di Premier League.