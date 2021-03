Andrea Pirlo dopo l’eliminazione in Champions League torna a parlare in conferenza stampa presentando i temi della gara di Cagliari

Operazione riscatto per la Juventus dopo la cocente eliminazione in Champions League rimediata in settimana contro il Porto. A presentare la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, ci pensa come di consueto Andrea Pirlo in conferenza stampa. Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: “La squadra si sta riprendendo. È stata una bella botta, ieri ci siamo allenati tutti insieme. La strada per Cagliari è in testa ai ragazzi. Loro hanno cambiato allenatore e ottenuto subito buoni risultati. Sarà una partita importante dopo l’eliminazione. Ci vorrà spirito di squadra per fare una grande partita. Ronaldo sta bene. Si è allenato bene per poter giocare domani. E’ normale che sia deluso, come lo è il resto della squadra. Nella mia carriera ho vissuto diverse situazioni simili. Ho sempre cercato di ripartire con grande entusiasmo e domani faremo lo stesso. Siamo a marzo: abbiamo 13 partite + la finale di Coppa Italia”.

ASSENZE – “Stanno tutti bene, hanno recuperato a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici oltre a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione”.

Pirlo ha proseguito sul progetto: “Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E’ stato così dall’inizio e sarà così anche per il futuro. Io e la squadra siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti, con partite da giocare e obiettivi da centrare. Questa è la cosa più importante. Il rendimento di Ramsey dipende tanto dai tanti problemi fisici che non gli consentono di avere continuità. E’ un giocatore molto intelligente che puo’ darci tanto”. Sulle condizioni di Buffon: “Non è in condizione ottimale. Lo valuteremo oggi pomeriggio in allenamento. Prendiamo atto degli errori che abbiamo pagato in Champions, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato”.

Pirlo ha poi proseguito: “Chiellini ha recuperato dall’infortunio, potrebbe partire dall’inizio. Kulusevski è giovane, ha ancora tanto margine di miglioramento; lo proveremo anche in posizione più centrale a centrocampo. Bisognerà pensare partita dopo partita. Dobbiamo sfruttare il fatto di avere più tempo per preparare le partite e recuperare i giocatori, ed essere più cinici”.