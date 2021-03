Ammonizione e squalifica: niente da fare per il titolarissimo che dovrà saltare la gara con la Juventus

Tegola per il Benevento: la squadra di Inzaghi dovrà fare a meno di un pilastro nella gara del prossimo fine settimane contro la Juventus. L’ammonizione rimediata da Glik nel primo tempo contro la Fiorentina farà, infatti, scattare la squalifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Già diffidato, il difensore polacco ha raccolto un nuovo giallo per un intervento a metà campo: con le decisioni del giudice sportivo scatterà in automatico il turno di stop che gli impedirà di scendere in campo contro la squadra di Pirlo nel match in programma domenica 21 marzo alle ore 15 all”Allianz Stadium’. Per Glik quindi ‘derby’ mancato visto il suo passato con la maglia del Torino.