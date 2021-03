Serie A, Lazio-Crotone 3-2: Caicedo salva Inzaghi nel finale

Serie A, Lazio-Crotone 3-2: serve un gol di Caicedo a pochi minuti dal termine ai biancocelesti per piegare i calabresi

Nel primo anticipo del venerdì, la Lazio batte 3-2 il Crotone al termine di una gara durissima. Biancocelesti due volte in vantaggio con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma non basta: Simy riacciuffa due volte la squadra di Inzaghi, che trova il gol da tre punti solo nel finale con il solito finisseur Caicedo. Sogno Champions ancora vivo per i capitolini.

Lazio che inizia bene e dopo un paio di occasioni sblocca poco prima del quarto d’ora con un destro al volo di Milinkovic-Savic. Gara che a questo punto sembra già in controllo per i padroni di casa, ma il Crotone non si arrende e quando riesce ad attaccare fa male. Simy, dopo una gran giocata, beffa Reina alla mezz’ora con una puntata dal limite dell’area. La Lazio non si disunisce e torna in vantaggio con Luis Alberto che sfrutta una sponda di Immobile per trovare l’angolino.

A inizio ripresa, una nuova distrazione però costa il 2-2: Fares affonda Messias in area, rigore trasformato in maniera impeccabile da Simy. Lazio che carica a testa bassa, soprattutto con Milinkovic che spreca per due volte solo davanti a Cordaz, ma ha l’occasione per il terzo gol in contropiede anche il Crotone, con Rispoli che spara su Reina. Inzaghi trova dalla panchina e dai cambi la mossa decisiva, Caicedo entrato nel finale scaraventa in porta una palla vagante e tiene i biancocelesti a contatto con il treno quarto posto.

LAZIO-CROTONE 3-2 – 14′ Milinkovic-Savic (L), 39′ Luis Alberto (L), 29′ e 50′ (rig.) Simy (C), 84′ Caicedo (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno *** due partite in meno