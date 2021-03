Il tecnico dello Shakhtar Luis Castro commenta in conferenza stampa la pesante sconfitta in casa della Roma

C’era grande attesa per il ritorno di Fonseca davanti allo Shakhtar Donetsk, che però ha clamorosamente ‘floppato’ all’Olimpico contro la Roma. Uno 0-3 pesante che mette a serissimo rischio la qualificazione ai quarti di Europa League. Il tecnico degli ucraini Luis Castro commenta così in conferenza stampa: “Al momento dell’azione del secondo gol (ndr quello di El Shaarawy) c’era fallo sul nostro giocatore. Fondamentalmente dovevamo evitare di prendere tanti gol, non abbiamo finalizzato le occasioni, ma il risultato non rispecchia la partita che è stata equilibrata. Inutile parlare dei dati sul possesso palla, il risultato è quello che conta e ci penalizza” Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Castro continua: “Sappiamo che la Roma gioca con cinque difensori, dovevamo allargare gli spazi. Anche la Roma però non ha prodotto tantissimo, ma noi non abbiamo creato abbastanza nel primo tempo”.