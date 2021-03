Le ultime news Roma registrano un nuovo infortunio per la squadra di Fonseca. Dopo Mkhitaryan si ferma ancora Smalling

Piove sul bagnato in casa Roma. Nella bella vittoria di ieri contro lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, i giallorossi hanno perso per infortunio Henrikh Mkhitaryan. Il fantasista armeno oggi si è sottoposto a terapie, ma non sarà l’unico giocatore al quale dovrà rinunciare Fonseca nella trasferta di domenica contro il Parma. Nonostante non abbia preso parte al match di ieri, infatti, Chris Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra durante l’allenamento odierno. I controlli cui si è sottoposto il difensore inglese non hanno evidenziato lesioni, ma verrà comunque risparmiato per la trasferta in terra emiliana. In conferenza stampa Fonseca aveva assicurato che la panchina era dovuta soltanto alla necessità di gestire Smalling al rientro da un altro infortunio.