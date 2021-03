Dopo Vidal un altro nerazzurro ha accusato un problema al ginocchio: l’infiammazione ha costretto ad allenarsi a parte

Nuova tegola per Antonio Conte. Dopo lo stop per Arturo Vidal, che questa mattina si è sottoposto ad un’operazione al ginocchio, oggi si è fermato anche Christian Eriksen. Infiammazione al ginocchio per il trequartista danese che si è allenato a parte. Domani l’ex Tottenham proverà nella rifinitura, ma nel caso in cui il dolore dovesse persistere la scelta dell’Inter è di non rischiarlo in vista della gara contro il Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Lautaro: Koeman punta un altro big di Conte

Inter, si ferma Eriksen: infiammazione al ginocchio

Al momento la scelta di non fargli fare lavoro personalizzato oggi è precauzionale: l’infiammazione di cui soffre il danese è leggera e si è scelta la cautela per evitare complicazioni. Domani saranno valutate nuovamente le sue e si deciderà in vista dell’impegno di domenica. Dovesse mancare Eriksen, per Conte ci sarebbe una vera e propria emergenza a centrocampo dove mancherà già Arturo Vidal.