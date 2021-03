Torna l’appuntamento con lo speciale Fantacalcio di Calciomercato.it: tutti i consigli per la prossima giornata di Serie A che parte già oggi



Appena conclusa la tre giorni europea con Juventus, Milan e Roma in campo, è già di nuovo tempo di campionato. E quindi di Fantacalcio, con le formazioni da schierare già entro l’ora di pranzo, dal momento che la 27esima giornata di Serie A partirà già oggi alle ore 15 con Lazio-Crotone. Come di consueto torna l’appuntamento anche con lo Speciale Fantacalcio su CMIT TV, anche se in un orario insolito come quello delle 13. Tra consigli e possibili sorprese, Martin Sartorio e Giorgio Trobbiani risponderanno alle vostre domande in diretta sui nostri canali social (Youtube, Facebook, Twitter).