Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventisettesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventisettesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La ventisettesima giornata di Serie A si apre venerdì alle 15.00. Uno start che non farà piacere ai fantallenatori, chiamati a schierare le proprie formazioni con largo anticipo. Si inizia dunque con Lazio-Crotone e si prosegue con Atalanta-Spezia alle 20.45. Il turno va avanti con altre tre sfide al sabato, per poi concludersi la domenica con Torino-Inter (ore 15.00), Cagliari-Juventus (ore 18.00) e Milan-Napoli (ore 20.45)

Lazio-Crotone venerdì ore 15

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Ounas, Simy, Messias.

Hot: Immobile cerca riscatto dopo la Juventus! Ok Simy

Not: Golemic non ci convince

Sorpresa: Giusto scommettere su Marusic

Atalanta-Spezia venerdì ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: Ilicic vuole tornare al gol, così come Luis Muriel!

Not: Zoet non è proprio il vostro uomo

Sorpresa: Fra i liguri, attenzione a Maggiore

Sassuolo-Verona sabato ore 15

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Djuricic e Barak sono gli alfieri delle due squadre!

Not: Lasagna non convince

Sorpresa: Muldur ha l’assist facile

Benevento-Fiorentina sabato ore 18

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Tello, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Improta; Caprari, Gaich.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

Hot: Viola è una garanzia, attenzione anche a Bonaventura

Not: Venuti potrebbe beccarsi un cartellino

Sorpresa: Gaich cerca continuità

Genoa-Udinese sabato ore 20.45

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Hot: Strootman è a caccia di bonus! Ok De Paul e Pereyra

Not: Becao rischia!

Sorpresa: Llorente vuole trovare un filotto di gol!

Bologna-Sampdoria domenica ore 12:30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

Hot: Soriano non si discute! Rilanciamo Barrow e Quagliarella!

Not: Dijks potete lasciarlo fuori

Sorpresa: A Soumaoro manca solo il gol

Parma-Roma domenica ore 15:00

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Karamoh, Mihaila, Gervinho.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

Hot: Pellegrini da bonus pesante! Mancini-Kurtic da schierare

Not: Meglio evitare Sepe

Sorpresa: Attenzione all’ex Gervinho!

Torino-Inter domenica ore 15.00

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: Izzo può salvarsi! Lautaro-Eriksen sì!

Not: Rodriguez da lasciare fuori!

Sorpresa: Rientro e subito gol? Belotti può farcela!

Cagliari-Juventus domenica ore 18:00

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Hot: Marin può aver la meglio a centrocampo! Chiesa-Cuadrado non deluderanno!

Not: Kulusevski potete lasciarlo fuori

Sorpresa: Bernardeschi può stupire

Milan-Napoli domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Momento magico per Insigne! Theo, Kessie e Zielinski portano bonus!

Not: Di Lorenzo può andare in seria difficoltà

Sorpresa: Rebic in campo e subito in gol!