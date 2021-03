Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Crotone, primo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A

Nell’insolito anticipo alle 15 di venerdì, la Lazio cerca un immediato il riscatto dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Bologna e Juventus. La squadra di Inzaghi non sta certamente vivendo il suo miglior momento e l’emblema principale di questa crisi resta Ciro Immobile, a digiuno da quattro giornate in Serie A. Galvanizzato dalla vittoria contro il Torino, il Crotone di Serse Cosmi spera in un’impresa all’Olimpico per mettere subito pressione alle altre protagoniste della lotta salvezza. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Crotone

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 62, Milan 56, Juventus* 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli* 47, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 16, Crotone 15.

* Una partita in meno

** Due partite in meno