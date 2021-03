Secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, Atalanta-Spezia verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la sconfitta contro l’Inter e a pochi giorni dall’appuntamento con la storia contro il Real Madrid, l’Atalanta ospita lo Spezia nel secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Quinti in classifica con un punto di svantaggio sulla Roma, i nerazzurri vogliono la vittoria per rientrare momentaneamente in zona Champions e mettere pressione ai giallorossi, impegnati domenica contro il Parma. Dopo aver già battuto Milan e Napoli in campionato, gli ospiti tenteranno invece di mietere un’altra vittima illustre, sperando quanto meno di replicare il risultato dell’andata (0-0). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Spezia

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 62, Milan 56, Juventus** 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli** 47, Lazio 46, Verona 38, Sassuolo** 36, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno *** due partite in meno