Il nuovo bollettino sul coronavirus: i dati del ministero della Salute relativi al 12 marzo 2021, 22.824 nuovi positivi

Sono 26.824 i nuovi casi di coronavirus in Italia oggi, venerdì 12 marzo 2021. Il bollettino del Ministero della Salute registra 369.636 tamponi effettuati (sia molecolari che antigenici) con un tasso di positività che è salito al 7,2%. I decessi sono 380 nelle ultime ventiquattro ore.

Dal punto di vista ospedaliero, continuano a crescere i ricoveri in terapia intensiva: i nuovi ingressi sono 226 per un saldo che vede 55 pazienti in più ricoverati e un totale di 2.914 persone in rianimazione. Credono anche i ricoveri ordinari: sono 409 unità in più rispetto a ieri per un totale di 23.656 ricoverati complessivi. I guariti e dimessi sono invece 14.443 in più rispetto a ieri per un totale 2.564.926. In totale gli attualmente positivi sono 509.317 (11.967 in più) con 482.747 persone in isolamento domiciliare.