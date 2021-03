Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus a fine stagione dopo l’eliminazione dalla Champions League. La risposta di Zidane ad un ipotetico ritorno di CR7 al Real Madrid

Impazzano i rumors su un futuro lontano dalla Juventus per Cristiano Ronaldo la prossima estate. Fa male la prematura uscita di scena dalla Champions League, con l’addio all’Europa che conta che ha generato diverse incognite sulla prosecuzione del matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ del fuoriclasse portoghese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022 con il club campione d’Italia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Zidane sul ritorno al Real di Ronaldo: “Qui ha fatto la storia”

Tra le diverse ipotesi tornano in auge un possibile assalto del Paris Saint-Germain per CR7, oltre ad un ipotetico ritorno al Manchester United. A proposito di ritorni, ci sarebbe anche il Real Madrid dopo il divorzio dell’estate 2018 con i ‘Blancos’. Stuzzicato sul futuro di Ronaldo, Zinedine Zidane ha risposto così in conferenza stampa sul cinque volte Pallone d’Oro: “Se vedrei bene un suo ritorno? Conoscete il campione che è, cosa ha fatto per il Real e l’affetto che ognuno di noi ha per lui. Qui ha fatto la storia, qualcosa di magnifico. Ma adesso è un calciatore della Juventus e quindi non possono dire altro a proposito rispetto a quello che sto dicendo. E’ un giocatore della Juve e devo rispettare questa situazione”, le parole di Zidane davanti ai giornalisti alla vigilia del match di Liga contro l’Elche.