Dopo la deludente stagione bianconera, Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Torino provando magari un ritorno al Real Madrid. Dalla Spagna insistono ma c’è una novità

Momento di riflessione in casa Juventus dopo l’eliminazione cocente in Champions League rimediata in settimana contro il Porto. La doppia sfida ai lusitani ha posto Cristiano Ronaldo sul banco degli imputati in virtù di due prestazioni ampiamente al di sotto delle sue possibilità. Ora si riflette anche sul destino di CR7 che in Spagna danno anche in ottica Real Madrid con Jorge Mendes a bussare alla porta di Florentino Perez. Dal canto suo la Juventus ha ancora un anno di contratto col cinque volte Pallone d’oro a cifre molto importanti. Proprio l’ingaggio di Ronaldo è tra i nodi che complicano un suo eventuale passato al Real, ma non l’unico.

Calciomercato Juventus, Zidane ‘blocca’ Ronaldo: il francese non lo vorrebbe

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’ sarebbero ben due gli ostacoli verso il ritorno di Ronaldo alla corte del Real Madrid. Da un lato c’è proprio lo stipendio da oltre 30 milioni d CR7 che sta attualmente percependo alla Juventus, mentre dall’altro ci sarebbe anche la volontà di Zinedine Zidane. Il francese, meglio di chiunque altro, sa quanto ha significato Ronaldo per il Real e per i titoli che il club ha raccolto grazie anche ai suoi gol. D’altro canto però il portoghese ha ormai 36 anni e non è più lo stesso che lasciò la capitale spagnola tre anni fa: difficile ipotizzare che il futuro possa essere migliore del passato. Lo stesso Zidane da calciatore decise di ritirarsi ad un’età non particolarmente avanzata non essendo in grado di giocare secondo le sue possibilità reali.

Un pensiero che rivedrebbe anche in Ronaldo che non vede come il calciatore del presente e del futuro. Per queste ragioni il tecnico francese preferirebbe puntare sul presente con Hazard e su un futuro segnato da una giovane stella di prospettiva come Mbappe. Cristiano Ronaldo potrebbe fare ritorno ai blancos solamente accettando una riduzione sostanziale del suo contratto, che non potrebbe superare i 10 milioni di euro.