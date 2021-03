Dopo l’eliminazione dalla Champions, in ballo anche il futuro di Pirlo alla guida della Juventus: sostituti clamorosi per i bookmakers

Fuori dalla Champions, lontani dallo Scudetto, aggrappati ad una coppa Italia che non basterebbe (anche con la Supercoppa già vinta) a trasformare in positivo il giudizio sulla stagione della Juventus. L’eliminazione ad opera del Porto ha acceso i riflettori sul futuro bianconero: l’idea è quella di andare avanti con Andrea Pirlo, continuando a puntare sui giovani.

Non credono però che questa sia la strada che sarà imboccata dal club a fine stagione i bookmakers: in salita, infatti, la quota relativa alla conferma del tecnico bianconero, indice della minor fiducia nel fatto che sarà ancora Pirlo il prossimo anno a sedersi sulla panchina della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Ronaldo lavora all’addio: che succede tra PSG e Real

Calciomercato Juventus, i bookmakers vedono Allegri dopo Pirlo

Se la conferma di Pirlo vede la propria quota salire, ad essere indicato come il nome più probabile per la successione c’è Massimiliano Allegri che ha scalzato Simone Inzaghi. Ma tra i possibili futuri allenatori della Juventus non mancano anche dei nomi a sorpresa. Al di là di profili come Zidane e Guardiola, troviamo anche il ‘nemico’ Josè Mourinho che ha la stessa quotazione di uno che a Torino, soprattutto negli ultimi tempi, non è proprio ben visto: Antonio Conte. Entrambi con una quota più alta di quelli di due ‘sogni’ bianconeri: Klopp e Guardiola.