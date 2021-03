Calciomercato Juventus, la big piomba su Haaland | Lo scenario per Messi

La Juventus continua a seguire con grande attenzione di futuro di Haaland. Pronta una mossa che potrebbe sconvolgere il mercato internazionale per l’attaccante e che riguarda anche Messi

La Juventus sta attraversando giorni decisamente difficili dopo l’eliminazione dalla Champions League. I bianconeri, infatti, sono sommersi di critiche in seguito alla vana vittoria contro il Porto nel match valido per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Sul calciomercato nei prossimi mesi potrebbe essere avviata una vera e propria rivoluzione che potrebbe riguardare addirittura uno dei massimi esponenti del calcio internazionale. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, di cui vi abbiamo riportato nelle ultime ore.

Parallelamente, però, sono tanti i nomi seguiti anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. In tal senso, ormai da tanti mesi si fa il nome di Erling Braut Haaland, punta che è assolutamente esplosa con il Borussia Dortmund e si sta affermando come uno degli attaccanti più forti del pianeta. Non sarà per nulla facile, però, arrivare al giovane bomber, considerata la straordinaria concorrenza internazionale che resta sull’attaccante. L’ultima mossa del Barcellona potrebbe stravolgere totalmente le gerarchie.

Calciomercato, Haaland verso il Barcellona: effetto immediato su Messi

Il Barcellona era già accostato da alcune settimane a Haaland, ma con il ritorno di Laporta alla presidenza, potrebbe arrivare il vero affondo nei prossimi mesi. Nonostante le ristrettezze economiche che sta vivendo il club, infatti, i blaugrana sarebbero disposti a un lauto sacrificio pur di arrivare al bomber. Un colpo sensazionale, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, che avrebbe anche lo scopo di convincere Lionel Messi a restare al Barcellona. Ci sarebbe già stato addirittura un contatto tra Laporta e Mino Raiola per iniziare a pianificare l’affare.

La via che porta al Barcellona rischia di essere parecchio trafficata la prossima estate. Sergio Aguero, che piace anche a Inter e Juventus e di cui vi abbiamo riportato questa mattina, si sarebbe offerto ai blaugrana e interessa anche Depay. In uscita, invece, Griezmann e Coutinho.