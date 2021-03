Il calciomercato Juventus la prossima estate sarà caratterizzato da alcune cessioni eccellenti e Cristiano Ronaldo non è l’unico in bilico

A tre giorni dall’eliminazione dalla Champions League,il rimbombo dell’ennesimo tonfo europeo della Juventus risuona ancora potente. Il tema più dibattuto è ovviamente quello relativo alla possibile partenza di Cristiano Ronaldo, imputato numero uno dopo la debacle contro il Porto. Manchester United, Psg e Real Madrid sono le tre squadre europee accostate con maggior forza al numero 7 bianconero, il cui futuro è però legato a doppio filo a quello di Messi. L’unica certezza, al momento, è che mai come quest’anno l’addio di CR7 è una soluzione possibile. La partenza dell’ex Real potrebbe tuttavia non essere sufficiente per sistemare i conti messi a dura prova anche dall’emergenza covid. Bentancur, Bernardeschi, Demiral, Douglas Costa, Dybala, Rabiot e Ramsey sono solo alcuni dei calciatori attraverso i quali la dirigenza proverà a fare cassa.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: salta tutto

Per quanto riguarda il mancino brasiliano, il Bayern Monaco ha già deciso di non riscattarlo al termine della stagione. L’ex Shakhtar tornerà così alla Juve, ma non per restarci. Nelle ultime settimane, il Gremio ha effettuato dei sondaggi concreti per mettere a segno il clamoroso ritorno a Porto Alegre, ma l’elevato ingaggio del calciatore ha fatto tramontare le trattative. Intervistato da ‘GZH’, il dirigente e amministratore delegato del club gaucho, Carlos Amodeo, ha dichiarato: “E’ una cosa irrealizzabile, impossibile per il calcio brasiliano. Stiamo parlando di un grande atleta a livello mondiale, ma non alla portata del calcio sudamericano”. Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2022, Douglas Costa è stato accostato di recente anche al Milan.