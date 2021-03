Geordinio Wijnaldum sarà tra i nomi più importanti del calciomercato estivo, visto il contratto in scadenza: dalla Spagna una notizia importante per l’Inter e la Juventus

Per il calciomercato estivo di questo 2021, i numeri non saranno verosimilmente più alti di quelli che abbiamo visto in queste ultime due sessioni. Le risorse economiche sono contenute, per questo sarà ancora una volta fondamentale cogliere le poche occasioni che ci saranno. Come qualche campione a parametro zero, leggasi Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool e interessa a tante big in Europa, comprese Inter e Juventus.

Calciomercato Inter, il Barcellona chiude a Wijnaldum: l’olandese vuole il rinnovo con il Liverpool

In particolare i nerazzurri si sarebbero mossi anche nei mesi scorsi, per un colpo che sarebbe di altissimo livello. Su Wijnaldum la concorrenza più agguerrita era quella del Barcellona, soprattutto dopo l’arrivo del connazionale Koeman in panchina che lo riteneva un rinforzo chiave. Come riporta ‘Sport’, però, ad oggi i blaugrana avrebbero addirittura scartato definitivamente l’arrivo dell’olandese. Questo perché le cifre dell’ingaggio non sarebbero in ogni caso così basse, ma a far cambiare idea sarebbe stata soprattutto l’esplosione del giovane Ilaix Moriba.

Il centrocampista classe 2003 ha dato buonissime risposte, convincendo il Barcellona a spostare le sue attenzioni su altri reparti come la difesa e l’attacco. Moriba possiede delle caratteristiche simili a quelle che Koeman cercava in Wijnaldum, aggiungendo a questo la sua conoscenza del gioco blaugrana e la carta d’identità. Una buona notizia per l’Inter e la Juventus, che eliminerebbero la concorrente principale, non fosse che per l’olandese – una volta sfumato l’approdo al Camp Nou – la priorità ora sarebbe quella di rinnovare con il Liverpool.