Il Barcellona e Ronaldo Koeman avrebbero messo nella lista dei desideri, oltre a Lautaro, anche un altro top player dell’Inter

Il Barcellona è stato eliminato mestamente dalla Champions League agli ottavi di finale. Il match di ritorno è stato ben giocato dalla squadra di Koeman, con Messi che ha pure sbagliato un rigore, ma la batosta dell’andata ha ovviamente pesato in maniera decisiva. Con il campionato ancora aperto, qualche riflessione da parte della dirigenza – ora anche che si è insediato il ‘nuovo’ presidente Laporta – si sta aprendo in ottica calciomercato estivo. I blaugrana sono in una situazione economica difficile, serviranno dei colpi ragionati. Oltre a risolvere anche la questione Messi, che è ancora in scadenza di contratto e quindi sempre a rischio addio con PSG e Manchester City sempre in agguato.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lukaku: lo vuole Koeman

Poi c’è Wijnaldum, che indiscrezioni in Spagna danno fuori dai radar del Barcellona vista la scelta di puntare su Ilaix Moriba, ma anche se soprattutto un vecchio pallino come Memphis Depay. Connazionale del tecnico blaugrana Koeman, che lo cerca da mesi ed è stato vicino anche nelle ultime due sessioni di mercato. Alla fine l’attaccante è rimasto a Lione, ma sempre in scadenza a giugno e quindi resta il primo nome. Solo che Koeman, oltre all’ex United, vuole anche una prima punta vera che attualmente manca in rosa. Quindi un bomber forte magari anche fisicamente, proprio come Erling-Braut Haaland, che sarebbe il sogno del Barcellona. E anche della Juventus.

Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, a Koeman piace però anche un altro attaccante in grande spolvero in queste ultime due stagioni: Romelu Lukaku. Il belga è la punta di diamante dell’Inter, la sta trascinando verso lo scudetto, ed è un giocatore che Ronald Koeman conosce molto bene. I due, infatti, hanno già lavorato insieme ai tempi dell’Everton in Premier League. Certo, convincere Conte e l’Inter a privarsi di Lukaku sarà una vera e propria impresa, oltre al fatto che si tratterebbe di una cifra astronomica da spendere e al momento il Barcellona non sembra averne a disposizione. Un po’ la stessa situazione che caraterizza un altro big dell’Inter molto chiacchierato da diverso tempo dal Camp Nou: Lautaro Martinez, che però sembra destinato a rimanere a San Siro. Però Koeman nella sua lista di desideri avrebbe messo proprio Haaland e Lukaku.