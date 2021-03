Nuova operazione in vista per quanto riguarda il calciomercato Inter. Conte sacrifica Vecino per riportare un mediano in Serie A

L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto stamattina Vidal da un lato e l’infortunio al ginocchio patito da Eriksen dall’altro, costringeranno Antonio Conte a fare nuove scelte a centrocampo per la sua Inter nella sfida di domenica contro il Torino. Qualora il danese non dovesse recuperare, il favorito per una maglia da titolare diventerebbe Gagliardini, in vantaggio nel ballottaggio con Sensi e Vecino. Quest’ultimo, dopo l’apparizione con la formazione Primavera, attende di fare il suo esordio in stagione, reduce da un lunghissimo infortunio. L’uruguaiano potrebbe essere una pedina importante in più nella corsa scudetto, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, panico Lukaku: spunta una nuova pretendente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera per Wijnaldum | Ma arriva comunque la beffa

Calciomercato Inter, Vecino per Allan: Conte vuole lo scambio

A prescindere dall’infortunio, Vidal ha disatteso le aspettative all’Inter. A parte la prestazione condita dal gol contro la Juventus, il mediano cileno è stato spesso insufficiente. In estate, se sarà possibile fare investimenti, si cercherà un altro centrocampista con quelle caratteristiche. A tal proposito, secondo ‘interlive.it‘, i nerazzurri starebbero pensando di tornare alla carica per Allan, brasiliano che sta facendo fatica ad imporsi all’Everton, seguito a lungo ai tempi del Napoli. I meneghini vorrebbero imbastire un affare che preveda lo scambio proprio con Vecino: Conte avrebbe già dato l’ok, adesso la palla passa ad Ancelotti.