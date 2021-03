Come è cambiata la Serie B dopo un anno di Covid, tra pause, lockdown, stadi vuoti e tamponi: la situazione

Lo stop a marzo, la ripresa a giugno, e poi i tamponi, gli spalti vuoti: come è cambiato il calcio, la Serie B nell'era della pandemia da coronavirus. Dal 9 marzo, quando tutto si è bloccato per la prima volta, fino a oggi, il Covid ha stravolto il mondo del pallone, che vede le ripercussioni non solo sul rettangolo da gioco, ma anche nei conti delle varie società, costrette a rinunciare non solo ai propri tifosi – e agli introiti che da essi arrivano -, ma a doversi sobbarcare anche il costo di tutti gli obblighi da effettuare per rispettare il protocollo…