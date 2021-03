Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista ancora una volta Cristiano Ronaldo. Possibile approdo a Parigi nell’ambito di un super scambio

Resta, rinnovando addirittura il contratto, o va via? Il rebus Ronaldo è di difficile risoluzione, anche se in queste ore sta prendendo forza la seconda soluzione, vale a dire l’addio alla Juventus al termine di questa stagione. In Francia hanno non a caso appena rilanciato la pista Paris Saint-Germain, coi parigini che potrebbero provarci qualora non riuscissero a mettere le mani su Leo Messi.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Icardi “scambio possibile”

Con un ‘peso’ a bilancio sui 40-50 milioni, la strada più semplice (per modo di dire) per ‘liberarsene’ potrebbe essere quella di uno scambio. Uno scambio in stile Pjanic-Arthur andato in porto l’estate scorsa col Barcellona. Per CR7, come dichiarato dal giornalista Alfio Musmarra in diretta a ‘Top Calcio24’, occhio allo scambio con un certo Mauro Icardi: “Questa non è una operazione da fantamercato, ma possibile – le parole di Musmarra – Peraltro la Juve avrebbe la possibilità di usufruire del Decreto Crescita risparmiando sul lordo dello stipendio (circa 10 milioni netti, ndr) dell’ex capitano dell’Inter“.