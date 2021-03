Pioli deve rinunciare a Romagnoli: il capitano del Milan non va nemmeno in panchina e seguirà la partita dalla tribuna

Alessio Romagnoli nemmeno in panchina. Stefano Pioli deve rinunciare al proprio capitano per la sfida contro il Manchester United. Già senza Ibrahimovic, Rebic e Theo Hernandez, l’allenatore rossonero si presenta all’andata degli Ottavi di Europa League con una squadra rimaneggiata e che perde due elementi titolari della propria retroguardia. Reduce da un pestone in allenamento, Romagnoli è comunque partito con la squadra, ma non sarà della gara. Al suo posto ci sarà Tomori.