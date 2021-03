Manchester United e Milan torneranno a sfidarsi stasera in un match che rievoca ricordi lontani ma affascinanti: Pippo Inzaghi ricorda l’incontro storico nel 2007

Gli scontri tra due giganti europei come Milan e Manchester United hanno costituito la storia del nostro calcio, per questo la sfida in programma stasera a Old Trafford non può che far tornare la memoria al passato. In particolare a quella partita del 2007, che valse la finale di Champions League vinta con il Liverpool, di cui Pippo Inzaghi ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il giorno prima i Reds si erano qualificati, noi aspettavamo quella rivincita, la volevamo fortemente. E il Manchester United pagò anche il nostro desiderio di rivalsa sul Liverpool”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’attuale allenatore del Benevento racconta: “Ricordo bene che, appena dopo la vittoria con il Manchester, Berlusconi e Galliani mi dissero di cominciare a pensare solo alla finale di Atene perché avrei dovuto fare la differenza. Aver reso felici loro e i tifosi del Milan mi riempie di orgoglio ancora adesso”. Quella al ritorno di San Siro dopo il ko dell’Old Trafford è stata definita dagli stessi protagonisti la ‘partita perfetta’: “Sul pullman eravamo tutti concentratissimi. Poi durante il primo tempo venne giù un temporale incredibile e quella sera San Siro è stato ancora più speciale. Il 3 a 2 dell’andata ci diede una carica particolare, perché a Old Trafford avevamo dimostrato di non essere inferiori e volevamo confermarlo”.