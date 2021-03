Europa League, Roma-Shakhtar 3-0 | Tris tutto italiano per i giallorossi

L’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk è terminata 3-0: a segno Pellegrini, El Shaarawy e Mancini

Buona la prima per i giallorossi, che nell’andata degli ottavi di finale di Europa League mettono in cassaforte una vittoria per 3-0. Un risultato che può far ben sperare in vista del ritorno e della trasferta in Ucraina. A piegare lo Shakhtar Donetsk è stato un tris tutto italiano dei giallorossi. Nel primo tempo è arrivata la rete di Lorenzo Pellegrini, sempre più leader tecnico ed emotivo di questa squadra. Nella ripresa, invece, sono arrivate le reti di El Shaarawy e Mancini rispettivamente al 73′ e al 77′. Per il ‘Faraone’ si tratta del primo gol da quando è tornato a vestire la maglia della Roma, mentre per il centrale si tratta della quinta rete di testa in questa stagione. Può esultare Fonseca, che vede i suoi uomini ottenere un risultato importante e si pregusta il passaggio del turno. Unica nota negativa per il tecnico lusitano, l’infortunio di Mkhitaryan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: 23′ Pellegrini, 73′ El Shaarawy, 77′ Mancini

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. All. Paulo Fonseca.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon; Teté, Marlos, Taison; Junior Moraes. All. Luis Castro.