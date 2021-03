Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha parlato del futuro di Paratici e del calciomercato Juventus, nello specifico dell’affare Romero con l’Atalanta

Ospite su canale Twitch di ‘Juventibus’, Massimiliano Nerozzi ha parlato inizialmente del futuro di Fabio Paratici, che a suo dire non rischia la conferma nonostante il contratto ancora in scadenza. Nel recentissimo passato, tuttavia, il club bianconero ha pensato alla sua sostituzione: “I nomi erano tre in caso di addio di Paratici: i due ex scout Ribalta e Pablo Longoria – ora il primo è Ds dello Zenit, mentre il secondo addirittura presidente del Marsiglia, ndr – Il terzo, invece, un direttore sportivo italiano…”.

Calciomercato Juventus, Nerozzi: “Operazione folle con l’Atalanta”

Il giornalista di ‘Corriere Torino’ e ‘Corriere della Sera’ ha poi criticato una operazione di mercato della Juventus, ovvero la cessione di Romero all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto a 16 milioni. Un riscatto che, secondo lo stesso Nerozzi, “verrà sicuramente esercitato. Addetti ai lavori mi dicono che non ci sia paragone tra Romero e Demiral, in favore dell’argentino. L’Atalanta ha già deciso di acquistarlo a titolo definitivo, a mio giudizio la Juve ha fatto un’operazione folle“.