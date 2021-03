Il Chelsea di Tuchel sta volando, ma alcune pedine fondamentali per Lampard stanno vivendo un momento difficile

Otto vittorie, tre pareggi e due soli gol subiti nelle prime undici partite sulla panchina del Chelsea. E’ questo l’impressionante ruolino di marcia di Tuchel a Londra. Chiamato a risollevare le sorti dei Blues dopo l’esonero di Lampard, l’allenatore tedesco ha riportato i londinesi al quarto posto in classifica e sconfitto l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il passaggio al 3-4-2-1 sta tuttavia mietendo vittime illustri e la filosofica tecnico-tattica dell’ex Psg potrebbe comportare delle cessioni importanti in vista del prossimo calciomercato. Partenze che, se dovessero arrivare, servirebbero anche a finanziare il grande sogno della società, quell’Haaland corteggiato anche da Barcellona, City, Juventus, Psg, Real Madrid e United.

Calciomercato, italiane vigili su Pulisic e Werner

Tra i calciatori maggiormente penalizzati dal cambio modulo ma anche perseguitato dagli infortuni, c’è sicuramente Christian Pulisic. Ormai da giorni, i principali tabloid inglesi parlano di una potenziale partenza dell’ex Borussia Dortumund. Accostato in Italia a Inter e Juventus, il 22enne statunitense secondo ‘Talk Sport’ piace a tre big europee come Bayern Monaco, Liverpool e Manchester United. Nonostante sia impiegato con continuità, Werner non sta disputando una stagione convincente e, secondo ‘Football London’, l’ex Lipsia potrebbe partire già la prossima estate. Se così fosse, non è escluso che le big italiane alla ricerca di un nuovo bomber possano fare qualche sondaggio per la punta tedesca che continua ad avere molto mercato in patria e che i Blues potrebbero anche utilizzare come pedina di scambio per arrivare al tanto agognato Haaland.

Anche Ziyech non sta vivendo un periodo positivo. Dopo il primo infortunio, l’ex Ajax ha avuto un avvio scintillante sotto la guida di Lampard, che ha sfruttato la sua qualità come attaccante esterno di destra. Nonostante ciò, non trovano ad oggi conferma le recenti voci che parlano di contatti con l’Atletico Madrid.